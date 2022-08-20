Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

20.08.2022 12:20
Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü

Gaziantep yerel gündem haberine göre Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Vali Gül, kaza yerinde inceleme yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.

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Gaziantep'teki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Gaziantep'teki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü - Son Dakika
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