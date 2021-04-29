Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, A.E. idaresindeki 16 EB 576 plakalı tır, İ.İ. yönetimindeki 20 BK 188 tır ile Gaziantep-Nizip Otoyolu üzerinde çarpıştı.

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