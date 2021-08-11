Son dakika haber: Gaziantep'teki trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün meydana gelen kazada yaralanan 4 kişiden biri öldü.

Abdulkadir Kaya'nın kullandığı 31 AFZ 646 plakalı hafif ticari aracın İslahiye-Hassa kara yolunun 7. kilometresi İslahiye Orman İşletme Şefliğine ait orman deposu önünde orta refüjdeki trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu Fatma, Ali ve Muhammed Mustafa Kaya yaralanmış durumu ağır olan Ali Kaya (83) Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edilmişti.

Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Kaya'nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.