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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama

08.11.2021 14:48

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 zanlı tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu. Narkotimler son bir hafta içerisinde kent merkezinde belirlenen adreslere çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda 28 şüpheli tutuklanırken 301 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Narkotimler adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 982 gram bonzai, 1 kilo 942 gram metamfetamin, 1 kilo 798 gram esrar, 280 gram eroin, 105 uyuşturucu hap, 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirdi.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama - Son Dakika
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