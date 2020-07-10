Gaziemir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen sağlık hizmetleri tekrar başladı. Kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla belediyenin Hasta Nakil Ambulansı ile Engelli Hasta Aracı Hizmetleri tekrar vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu hizmetlerin tekrar başlamasıyla vatandaşlar hastaneye rahatça ulaşıp tedavi olabilecek.



Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti ile yaşlı ve yatağa bağımlı durumdaki hastalar evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Hastalar, hastanelerdeki bakım ve tedavilerinin sonrasında yeniden evlerine bırakılıyor. Hastaları sağlık kuruluşlarına taşıyan ekipler, burada tedavi ve işlemlerin yürütülmesi sürecinde de hastalara yardım ediyor. Teknik ve tıbbi donanıma sahip olan ambulanslarda bir acil tıp teknisyeni ile şoför görev yapıyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların 48 saat önceden 0232 216 20 20 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.



Engellilere özel araç



Engelli Hasta Aracı Hizmeti kapsamında ise engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Özel asansör donanımlı araç ile tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireylerin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesine katkı veriliyor. Bu hizmet kapsamında kanser tedavisi gören hastalara da ulaşım desteği veriliyor. Kemoterapi veya radyoterapi tedavisi, fizik tedavi ya da diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Vatandaşları hastaneye taşıyan ekipler, muayene işleminin ardından hastaları tekrar evlerine bırakıyor. Engelli Hasta Aracı Hizmeti'nden yararlanmak isteyenler 999 0 251 dahili 1853 ve 999 0 112 numaralı telefonlardan randevu oluşturabiliyor. - İZMİR