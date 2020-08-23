Son dakika haber... Gaziemirli çocuklar "Zafer"in resmini çizecekler - Son Dakika

İzmir Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında resim yarışması düzenliyor. Gaziemir'de yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, genç kuşakların bu bayramın önemini kavramaları, resim yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için resim yarışması düzenliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim yarışması, ilkokul öğrencileri ve ortaokul öğrencileri için olmak üzere iki farklı kategoride yapılacak. Serbest teknikle çizim yapabilecek öğrencilerin çizimlerini 35x50cm ölçülerindeki resim kağıdına yapması gerekiyor. Öğrenciler, çizdikleri resimleri Atatürk Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne elden teslim ederek yarışmaya katılabilecek. Yarışmacıların eserleriyle birlikte ad, soyad, adres, okul, sınıf ve telefon numarası gibi bilgilerini de zarf içerisinde teslim etmesi gerekiyor. Yarışmanın 18 Ağustos'ta başlayan başvuruları 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

Dereceye giren eserler ödüllendirilecek

Yarışmaya katılan eserler Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Akın ile resim eğitmenleri Hatice Yazıcı ve Çiçek Şahinkaya'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Derece kazanan eserler 30 Ağustos günü belediyenin sosyal medya adreslerinden ve belediyenin web sitesi gaziemir.bel.tr'den açıklanacak. Yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek. Dereceye giren eserler ile sergilenmeye layık görülen çizimler düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. - İZMİR