Son dakika haber... Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yangın bölgesine araç ve personel desteği - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi, orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla Antalya ve Isparta'ya 2 su tankeri, 1 iş makinesi, 1 tır ve 6 personel gönderdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının söndürülmesi için hummalı bir çalışma sürerken, başta Manavgat olmak üzere yangın bölgelerine takviye destek ve yardım amaçlı malzeme destekleri de sürüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de bu kapsamda Manavgat ve Isparta'da sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına destek olmak adına 2 su tankeri, 1 iş makinesi, 1 tır ve 6 personeli yangın bölgelerine sevk etti. Görev yerlerine ulaşan ekipler, gece gündüz devam eden çalışmalara katıldı. Ekipler, söndürme çalışmalarının yanı sıra bölgedeki ihtiyaçlara yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyor. Yangından etkilenen yollarda yıkama çalışması gerçekleştiren ekipler, afetzedelerin hayvanları için de saman taşıyor.

"Bu yarayı hep birlikte saracağız"

Orman yangınlarının toplumda büyük üzüntüye yol açtığına dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Yangınlar ilk başladığı andan itibaren bölgeyle irtibat halindeyiz. Manavgat'taki ekiplerimiz günlerdir çalışmalarına büyük bir azimle devam ediyorlar. Isparta'ya yolcu ettiğimiz su tankerimiz de görev bölgesine ulaştı ve hızla çalışmalara katıldı. Başta yangın bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İnanıyorum ki bu yarayı hep birlikte saracağız" dedi. - İSTANBUL