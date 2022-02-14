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GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA

14.02.2022 09:43

GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADAÖmer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, daha önce de birçok kazanın yaşandığı sokakta bir kaza daha meydana geldi.

GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA

Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, daha önce de birçok kazanın yaşandığı sokakta bir kaza daha meydana geldi. Kazaya karışan iki hafif ticari araçtan biri devrildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. 1176. Sokak ile 1128. Sokak'ın kesiştiği noktada yaşanan kazada, seyir halindeki 34 PCC 45 plakalı hafif ticari araca, başka bir sokaktan gelen hafif ticari araç çarptı. Yanından darbe alan araç, kaldırıma çarparak devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

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Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, farklı sokaklardan gelen iki hafif ticari araç, sokakların kesişiminde çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri, kaldırıma çarpıp devriliyor. Kaldırıma çarptıktan sonra aracın arka lastiğinin yerinden çıktığı görülüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA

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Karadeniz, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİOSMANPAŞA'DA ARACIN DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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