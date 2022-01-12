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Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada

12.01.2022 14:04
Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da 2 sokağın birleştiği noktada aynı gün içerisinde yaşanan iki trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da 2 sokağın birleştiği noktada aynı gün içerisinde yaşanan iki trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar ise başka kazaların yaşanmaması önlem alınmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 sokağın birleştiği noktada aynı gün içerisinde 2 trafik kazası yaşandı. İlk kazada 1176 Sokak üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü ile 1128 Sokak'ın kesiştiği noktada panelvan minibüs ile çarpıştı. Kazada panelvan minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında ise İETT otobüsündeki yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Aynı noktada gece saatlerinde yaşanan diğer kaza da ise sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sokağın kesiştiği noktada başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi. Yaralanarak araçtan inen sürücü ise sekerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı. 2 sokağın birleştiği noktada yaşanan kazalar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaların yaşandığı sokak üzerinde bulunan esnaf Serkan Kılıç, "Burada bir ışık veya set olmadığı için günde en az bir ya da 2 defa kaza oluyor. Bunların çoğu da ağır kazalar oluyor. Geçen bu noktada bir belediye otobüsü ile bir panelvan kaza yaptı. Panelvandaki arkadaş kazada kafasından yaralandı, ambulans aldı götürdü. Onun sabahına da burada kaza olmuştu yine kamera kayıtları var, her gün burada kazalar oluyor. İnşallah buraya bir set veya ışık yaparlar da bir önlem alırlar ve bu kazaların önüne geçerler" dedi.

"DEVAMLI MACERA VAR BU SOKAKTA ADI 'VUKUATLI SOKAK'"

Sokağın ismini 'Vukuatlı Sokak' olarak adlandıran esnaf Muhsin Yasak, "Ana caddeden çıkıp gelen araçlar bu noktada kaza yapıyorlar. Haftada 4-5 kaza garanti yani, vaktiniz varsa burada 1-2 saat bekleyin kaza görürsünüz. Burada devamlı kaza oluyor. Kazaların sebebi karşı yönden gelen araçların hızlı gelmesinden dolayı, o yöne bir tümsek gibi bir şey yapsalar iyi olur. Allah korusun yarın öbür gün bir çocuğa denk gelinirse üzücü şeyler olur. Tehlikeli bir sokak burası, vukuatlı bir sokak devamlı macera var burada, adını vukuatlı sokak koydum. Buraya bir çare bulunursa iyi olur. Gerçekten yani burada çocuklar bakkala gidip gelene kadar herkes endişeleniyor" şeklinde konuştu.

(Selim Bayraktar-İHA)

Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada
Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada
Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada

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Gaziosmanpaşa, Minibüs, İETT, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da aynı noktada yaşanan 2 kaza kamerada - Son Dakika
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