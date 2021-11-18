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Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu

18.11.2021 11:13

Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu Bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığın davasında mütalaa Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi Gaziosmanpaşa'da tartıştığı iki arkadaşından birini tabancayla vurarak...

Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu

Bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığın davasında mütalaa

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da tartıştığı iki arkadaşından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilirken, mütalaada ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanede iddiaya göre sohbet ettiği sırada tartışmaya başladığı iki arkadaşı Necat Akbal ve Bahattin Erdoğan'ı gidip evinden aldığı tabancasıyla vuran tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tuncay Özke, müştekiler Hayrican Akbal, Bahattin Erdoğan, Serap Akbal ve Melahat Akbal, avukatları ile hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre Necat Akbal'ın ölümüne, Bahattin Erdoğan'ın ise ağır yaralanmasına sebep olan tutuklu sanığın, akıl sağlığının yerinde olduğunu kaydetti.

Sanığın suçu tasarlayarak işlediği öne sürüldü

Duruşmada söz alan müştekiler avukatı, tutuklu sanık Tuncay Özke hakkında gelen Adli Tıp Kurumu raporuna bir itirazları olmadığını, suçun tasarlanarak işlendiğini ve sanığın indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın merdivenin altına silahı sakladığı aktarıldı

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Tuncay Özke'nin olaydan yaklaşık iki ay önce hastaneye başvurarak üçüncü seansta tedaviyi kendi isteğiyle bıraktığını, eylemi gerçekleştirdikten sonraysa ilk olarak bu iddiaları öne sürüp akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor doğrultusunda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun ve bu nedenle cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği mütalaada, tutuklu sanık Tuncay Özke'nin olay öncesinde evinden çıkarken silahı merdiven altına sakladığı ve daha sonra evine dönüp silahı alarak eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis talebi

Savcılık mütalaasında sanığın maktul Necat Akbal'a yönelik 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Bahattin Erdoğan'a yönelik 'tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Tuncay Özke, tasarlama suçlamasını kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatını istedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Tuncay Özke'nin tutukluluk halinin devamına ve sanığa mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Artık nihai kararı bekliyoruz"

Duruşmanın ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat Osman Erusta, "Sanığın bir şahsı öldürüp müvekkilim Bahattin Erdoğan'ı da öldürmeye teşebbüs etmesi neticesinde İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın sonucunda Sayın Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanık burada gerçekleştirmiş olduğu eylemde tasarlayarak, planlayarak, canavarca hisle bir şahsın ölümüne sebebiyet vermiş, müvekkilimin de ağır derecede yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Artık nihai kararı bekliyoruz, mağdur olan insanlar var. Birçok insanın bu olay yüzünden hayatları karardı, büyük sıkıntı içerisine girdiler. Müvekkilim sağlığından oldu. İlanihaye mahkemenin vereceği, Türk yargısının vereceği adil karar neticesinde hak, adalet tecelli edecektir" dedi.

"Benim kardeşimin hakkını istiyorum ben"

Gözyaşlarına hakim olamayarak açıklama yapan maktul Necat Akbal'ın kardeşi Serap Akbal ise "Benim kardeşimi öldürdüler. Öldürdüler benim kardeşimi, kahvehanede arkadan vurdular. Müebbet istiyorum ben bu adama. Bizi garip bıraktı, bizi yolsuz bıraktı, bizi kimsesiz bıraktı. 3 tane çocuğunu yetim bıraktı. Bize bile o bakıyordu. Müebbet istiyoruz, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz Hakim bey. Benim kardeşim yok şimdi, benim kardeşim yok şimdi, resmini göstereyim ben size. Benim kardeşim öyle bir insandı ki, benim kardeşim merhametliydi. Benim kardeşim gariban babasıydı. Benim kardeşimi kıskandı, arkadan vurdu. Benim kardeşimin hakkını istiyorum ben Cumhurbaşkanım, istiyorum ben. İstiyorum ben" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2019 tarihinde şüpheli Tuncay Özke'nin, Bahattin Erdoğan ve Necat Akbal ile Gaziosmanpaşa'daki bir kahvehanede sohbet ederken tartışmaya başladıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli Özke'nin, kahvehane yakınlarında bulunan evine giderek silahını aldığı ve geri dönüp 2 arkadaşını vurduğu anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, arkadaşlarını vurduktan sonra olay yerinden kaçan ve Necat Akbal'ın ölümüne, Bahattin Erdoğan'ın ise ağır yaralanmasına sebep olan şüpheli Tuncay Özke hakkında 'müebbet hapis cezası' talep edildi.

Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu
Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu

Ağırlaştırılmış Müebbet, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da bir arkadaşını öldürüp diğerini yaralayan sanığa 'akıl sağlığı yerinde' raporu - Son Dakika
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