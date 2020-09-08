Son dakika haber... Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişinin olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa 'da birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçakla boğazını keserek öldüren dini nikahlı eşi Vüsal Oruçov'un olay yerinden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Eylül'de Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Vüsal Oruçov kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Sevilay Kaya ile tartışmaya başladı. Oruçov daha sonra eline aldığı bıçakla Kaya'ya saldırdı. Kaya'nın boğazını kesen Oruçov bir süre daha evde durduktan sonra binadan çıkarak uzaklaştı. Komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sevilay Kaya'yı öldüren Vüsal Oruçov'un olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya'yı öldürdüğü binanın kapısından çıkan Vüsal Oruçov'un, olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.- İstanbul