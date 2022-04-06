Son dakika haberi! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI; 2 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI; 2 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ

06.04.2022 07:07
Son dakika haberi! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI; 2 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ

Son dakika habere göre GAZİOSMANPAŞA'da bir fabrikada çamaşır suyu kazanı patlarken, fabrikada bulunan 2 kişi yoğun kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir fabrikada çamaşır suyu kazanı patlarken, fabrikada bulunan 2 kişi yoğun kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Çevrede oturanlarda endişeye neden olan olayın ardından fabrikaya AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Karayolları Mahallesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Akdoğan Caddesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır suyu kazanı patladı. Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, durum AFAD ekiplerine de bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte fabrikada önlem alarak inceleme yaptı. Patlamanın ardından yayılan koku nedeniyle, fabrikada görevli 2 gece bekçisinin etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kokudan etkilenen çalışanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Fabrikadan yayılan koku çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi. Ekiplerin fabrikada incelemesi devam ediyor.

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Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA KOKU ALARMI; FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI; 2 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA FABRİKANIN ÇAMAŞIR SUYU KAZANI PATLADI; 2 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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