GAZİOSMANPAŞA'DA OTOBÜS YOLCULARI ARASINDA BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA OTOBÜS YOLCULARI ARASINDA BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI

19.09.2022 18:07

GAZİOSMANPAŞA'da, İETT otobüsünde yolcular arasında başlayan tartışma sonrası kavga çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'da, İETT otobüsünde yolcular arasında başlayan tartışma sonrası kavga çıktı. Kavga sonrası durakta inen kişiye saldıran yolcuyu çevredekiler tekrar bindiği otobüsten indirip dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen çarşamba günü saat 18.50 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İETT otobüsünde yolcular arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Durakta otobüsten inen kişiye yolculardan biri tekmelerle saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi yere düşerken, çevredekiler saldırganı ayırmaya çalıştı. Saldırgan otobüse tekrar binerken kendisini ayıranlarla kavga etmeye başladı. Çevredekiler saldırganı otobüsten indirip sokakta dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsten inen kişinin duraktaki kişiye tekmelerle saldırması, çevredekilerin ayırması ve çevredekilerin saldırganı dövmesi yer alıyor.

Bildirilmesi üzerine gelen polis ekiplerinin olayı yatıştırdıkları ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA OTOBÜS YOLCULARI ARASINDA BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI - Son Dakika

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