Olay geçen çarşamba günü saat 18.50 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İETT otobüsünde yolcular arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Durakta otobüsten inen kişiye yolculardan biri tekmelerle saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi yere düşerken, çevredekiler saldırganı ayırmaya çalıştı. Saldırgan otobüse tekrar binerken kendisini ayıranlarla kavga etmeye başladı. Çevredekiler saldırganı otobüsten indirip sokakta dövdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsten inen kişinin duraktaki kişiye tekmelerle saldırması, çevredekilerin ayırması ve çevredekilerin saldırganı dövmesi yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GAZİOSMANPAŞA'DA OTOBÜS YOLCULARI ARASINDA BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI - Son Dakika

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