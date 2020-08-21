Son dakika haber! Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında birinin kalıp kalmadığını araştırıyor.