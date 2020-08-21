Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin duvarı çöktü. - Son Dakika
Son dakika haber | Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin duvarı çöktü.
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin duvarı çöktü.
Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. - İSTANBUL
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21.08.2020 18:16:15. #1.12#
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