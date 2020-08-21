Gaziosmanpaşa 'da Özel İstanbul Şafak Hastanesinin duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:10

Kaynak: İHA

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