Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını vuran saldırganlar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da husumetli olduğu kişiye saldırıda bulunan ve olayla alakası olmayan motorlu kuryeyle, bir kadını yaralayan 2 şüpheli Gaziosmanpaşa Emniyeti tarafından kıskıvrak yakalandı. Saldırganlar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti Edinilen bilgiye göre Ayhancan Cebeci(23), Emir A.(17), Umut Kellekulak(19), ve Tolga Baştürkhusumetlisi olan Emir Öztel'e sokak ortasında görünce silahlı saldırıda bulunmuştu. Silahlı saldırı sonrası motosiklet üzerinde bulunan Emir Öztel'e mermiler isabet etmezken motorlu kurye Kadir İbak kolundan yaralanmıştı. Güpegündüz gerçekleşen olay esnasında silahla açılan ateş sonrasında oradan geçen Emine Köroğlu yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan Kadir İbak'ın durumunun iyi olduğu, kurşunlara hedef olan Emine Köroğlu'nun ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Gaziosmanpaşa Asayiş Şube Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirenlerin Ayhancan Cebeci, Emir A., Umut Kellekulak, ve Tolga Baştürk olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şahısları yakalamak için başlattığı özverili çalışmasında iki saldırgan Umut Kellekulak ve Emir A.'yı kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Olay yerinden kaçan diğer iki şüpheli Tolga Baştürk ve Ayhancan Cebeci'yi yakalamak için ekiplerin çalışması sürüyor. Yakalanan ve kimlikleri tespit edilen saldırganların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ahmet Anıl Ö. adlı bir kişinin de tutuklandığı öğrenildi.