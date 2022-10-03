Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı

03.10.2022 14:12

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir ara sokakta seyir halindeki araç karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı. Çarptıktan sonra otomobil sürücüsü geri manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı. Sokak ortasında oyun oynayan çocukların kazadan saniyeler ile kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de edinilen bilgiye göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan dönüş yapacağı esnada karşı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Çarpma sonrası otomobil sürücüsü geriye manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü araçtan indiği esnada otomobil sürücüsü oradan uzaklaştı. Taksi sürücüsünün ve vatandaşların arkasından koştuğu otomobilin sürücüsü ara sokaklara girerek bir süre sonra gözden kayboldu.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada saniyeler ile felaketten dönüldü. Sokak ortasında oynayan 4 çocuğun ise feci kazadan sadece saniyeler öncesinde olay yerinden ayrılmaları ise olası bir felaketin önüne geçti.

O ANLAR KAMERADA

Kaza öncesi orada oynayan 4 çocuğun kazadan saniyelerle kurtulması ve 2 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 çocuğun sokak ortasında sohbet ettikleri ve kazadan saniyeler öncesinde ayrılarak olay yerinden uzaklaştıkları ardından ise kazanın meydana geldiği görülüyor.

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Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu: O anlar kamerada Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu: O anlar kamerada Afyon haberleri! Gaziosmanpaşa'da 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı Afyon haberleri! Gaziosmanpaşa'da 'Başkanla Çay Saati' buluşmaları başladı
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta oynayan çocukların saniyelerle kazadan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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