Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü

03.10.2022 10:14
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü

Son dakika haberleri... GAZİOSMANPAŞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı.

GAZİOSMANPAŞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil, arkasındaki otomobilin üstüne çıktı. Kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 3 kişi kaçarak kazadan kıl payı kurtuldu.

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 AU 5035 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil, arkasında duran bir başka otomobilin üzerine çıktı. O esnada yolda yürüyen 1'i çocuk 3 kişi kaçarak kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tutanak tutmalarının ardından kazaya karışan 3 araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi

"YOLDAN GEÇENLERİ ALLAH KORUDU"

Kazayı gören Orhan Çimen, "Araba bu taraftan geliyordu. 2 araba park halindeyken siyah araba öndekine vurdu. Vurmanın etkisiyle de diğer arabanın üstüne çıktı. Fren yerine gaza mı bastı, ne oldu bilmiyoruz. Yoldan geçenleri Allah kurtardı. Çok korktular. Vuran arabanın içinde de çocuk vardı, o da çok korkmuştu. Bayağı hasar vardı araçlarda. Ölü ya da yaralı yok, hasar oluştu sadece" dedi.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldaki aracın park halindeki araca çarptığı, park halindeki aracın arkasındaki otomobilin üzerine çıktığı ve kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 3 kişinin ölümden döndüğü anlar görülüyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü - Son Dakika

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