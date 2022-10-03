Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında, Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 AU 5035 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil, arkasında duran bir başka otomobilin üzerine çıktı. O esnada yolda yürüyen 1'i çocuk 3 kişi kaçarak kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tutanak tutmalarının ardından kazaya karışan 3 araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü - Son Dakika

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