Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

24.05.2021 09:42

Son dakika gündem haberi: GAZİOSMANPAŞA ve Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA ve Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan şüphelilere düzenlenen operasyon anları da kameraya yansıdı. Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 19 Mayıs Çarşamba günü torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2,86 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 40 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 24 şüpheli önceki gün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gaziosmanpaşa, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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