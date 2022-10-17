Son dakika haber... Gazipaşa'da çalınan motosiklet polis ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Gazipaşa'da çalınan motosiklet polis ekiplerince bulundu

17.10.2022 15:15
Son dakika haber... Gazipaşa'da çalınan motosiklet polis ekiplerince bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hırsız ya da hırsızlar tarafından çalınan motosiklet, devriye gezen polis ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hırsız ya da hırsızlar tarafından çalınan motosiklet, devriye gezen polis ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulundu.

Olay, Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Taşlı'ya ait 07 ACA 086 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evin önünden çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden Taşlı, durumu polise bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine giden ekipler, çalışma başlattı. Olaydan bir gün sonra saat 21.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde devriye gezen polis, çalılık alanda bir motosikletin olduğunu fark etti. İnceleme yapan ekipler, motosikletin Eren Taşlı'ya ait olduğunu tespit etti. Motosiklet üzerinde olay yeri inceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı. Polis motosikleti çalan hırsız ya da hırsızları bulmak için çalışmasına devam ediyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gazipaşa'da çalınan motosiklet polis ekiplerince bulundu - Son Dakika

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