Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

12.04.2022 16:59

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Gazipaşa otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Özdemir (73) yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Özdemir (73) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Özdemir, 07 NTC 61 plakalı motosikletiyle yaya geçidinden bulvara giriş yaptığı sırada Ercan Ak'ın kullandığı 07 MHH 21 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosiklette sürücü Özdemir yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Özdemir, hastaneye götürüldü.

Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

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Ulusal Egemenlik, Gazipaşa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI - Son Dakika
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