Sivil toplum kuruluşu olan "2014 Saldırıları Mağdurları Yüksek Komitesi" öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde Filistinliler, "tazminat ödemeyi ertelemeyin", "abluka ve saldırıdan yorgun düşen aileler" ve "haklarımızı unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Gazzeliler, İsrail'in 2014 saldırısındaki mağdurların tazminatlarının ödenmesini istedi - Son Dakika

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