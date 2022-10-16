İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2014'te düzenlediği saldırıdan zarar görenler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) binası önünde gösteri düzenledi.
Sivil toplum kuruluşu olan "2014 Saldırıları Mağdurları Yüksek Komitesi" öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde Filistinliler, "tazminat ödemeyi ertelemeyin", "abluka ve saldırıdan yorgun düşen aileler" ve "haklarımızı unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Gazzeliler, İsrail'in 2014 saldırısındaki mağdurların tazminatlarının ödenmesini istedi - Son Dakika