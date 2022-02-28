Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesine tepki

28.02.2022 16:20

Bir son dakika haberine göre Gazzeliler, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kullandığı "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir.

Gazzeliler, Fransa Başbakanı Jean Castex'in kullandığı " Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir." ifadesine tepki gösterdi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği eyleme katılanlar, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir" yazılı dövizler açarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Fransa Başbakanı'nın açıklamalarını reddettiğini belirtti.

Bu açıklamaların, işgalcilerin yanında yer alan Fransız ve Batı politikasının bir devamı olduğunu, Filistin halkının hak ve ilkelerini ihlal ettiğini vurgulayan Mısri, "Batı politikası Filistin topraklarında İsrail'e herhangi bir meşruiyet veremez." ifadelerini kullandı.

Batı'nın Filistin ve Kudüs'ün statüsü konusundaki tutumlarının "bölgede daha fazla gerginliğe neden olacağını" savunan Mısri, Fransa'yı "politikasını yeniden değerlendirmeye ve Filistin'e yönelik çifte standartlara son vermeye" çağırdı.

Fransa Başbakanı Castex, dün Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu CRIF'in düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir." demişti.

Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki
Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki
Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki
Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki
Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki
Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki
Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki
Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir ifadesine tepki

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Hamas'tan Fransa Başbakanı'nın 'Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir' ifadesine tepki Hamas'tan Fransa Başbakanı'nın 'Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir' ifadesine tepki

Fransa, Yahudi, Kudüs, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın 'Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir' ifadesine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! HAN YUNUS - Gazzelilerden Fransa Başbakanı'nın "Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir" ifadesine tepki - Son Dakika
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