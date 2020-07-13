Son dakika haber! Gazzelilerden İsrail hapishanelerindeki Kovid-19 tehlikesine dikkati çekmek için eylem - Son Dakika

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskine dikkati çekmek için gösteri düzenlerken, kanser hastası Filistinli bir tutuklunun enfekte olduğu açıklandı.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi'nin çağrısıyla Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde düzenlenen eylemde, uluslararası topluma, enfekte olan Filistinli tutukluları kurtarma, virüsün bulaşma tehlikesi nedeniyle diğer tutukluların da serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Komite'deki Fetih Hareketi temsilcisi Neşat el-Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın ve insan hakları kuruluşlarının, başta hastalar olmak üzere Filistinli tutuklulara karşı insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) başta kronik hastalar olmak üzere tüm tutukluları Kovid-19 tehlikesinden korumasını talep eden Vahidi, onlarca tutuklunun İsrail'in tıbbi ihmal politikası nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Vahidi, Kızılhaç Komitesi'ne de İsrail hapishanelerindeki ölüm tehlikesine karşı tutukluları koruma konusunda sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Meryem Ebu Dakka da, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı ihlaller karşısında uluslararası toplumun sessizliğini kınadı.

İsrail'in tutuklular konusunda uyulması gereken insani şartları yerine getirmediğini belirten Ebu Dakka, virüs bulaşan kanser hastası Filistinli tutuklu Kemal Ebu Vaar'ın içinde bulunduğu tehlikeli durum konusunda uyardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden dün yapılan yazılı açıklamada, kanser hastası 46 yaşındaki Filistinli tutuklu Kemal Ebu Vaar'ın enfekte olduğu ve halihazırda bir İsrail hastanesinde tedavi gördüğü belirtilmişti.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail cezaevlerinde 5 bini aşkın Filistinli tutuklu bulunuyor.