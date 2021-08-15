Gebze Belediyesi bu sefer de selden etkilenen Kastamonu'ya yardım elini uzattı.

Kastamonu'da yağan aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle harekete geçen Gebze Belediyesi tarafından, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak üzere GEAK ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma ekibi GEAK'ın yanı sıra Gebze Belediyesi tarafından 1 arazöz, 2 traktör ve paletli iş makineleri de sevk edildi. Kastamonu Azdavay'da kurtarma faaliyetlerine katılacak ekipleri başkan yardımcısı Ali Kaya ve ilgili birim müdürleri bölgeye yolcu etti. - KOCAELİ