Son dakika haber... Gebze Belediyesi Eski CHP Meclis Üyesi Kurum hakkındaki gerekçeli kararın detayları - Son Dakika

KOCAELİ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Gebze Belediye Meclisi'nin Eski CHP'li üyesi Osman Kurum hakkındaki deliller gerekçeli kararda açıklandı. Kararda Osman Kurum'un 'dış koordinasyon yapılanması sekreteri' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. Kurum'un, terör örgütü PKK'nın cezaevlerinde başlattığı açlık grevlerine aktif destek verdiği değerlendirmesi yapılan gerekçeli kararda, örgüt üyelerini cezaevinde ziyaret ettiği, hesaplarına para yatırdığı, tahliye olan örgüt üyeleriyle ilgilendiği, hesaplarına para yatırdığının tespit edildiği belirtildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gebze Belediye Meclisi'nin Eski CHP'li üyesi Osman Kurum hakkında, "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası kararının gerekçesinde delilleri açıkladı. Kurum'un 'dış koordinasyon yapılanması sekreteri' olarak faaliyet yürüttüğü, terör örgütü PKK'nın cezaevlerindeki açlık grevlerine aktif destek verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Mahkemenin 26 sanık hakkında hazırladığı gerekçeli kararda, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Kurum'un terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçlarından tutuklu ve hükümlü kişileri cezaevinde ziyaret ettiği, hesaplarına farklı zamanlarda para yatırdığı, örgüt üyelerinin açlık grevleri eylemlerine destek sağlamak amacıyla 'Barış Anneleri' adı altında başlatılan eylemleri koordine ettiği ve yönlendirdiği, terör örgütü üyelerinin hukuki yardımlardan faydalanması için avukat görevlendirilmesini sağladığı tespitleri yer aldı.

"İNTİHAR OLAYIYLA İLGİLİ KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI"Gerekçeli kararda, Osman Kurum'un terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yayın yapan televizyon kanalında, "Tutsaklar açlık grevine başladı ve direniş sürüyor" başlığıyla yapılan haberde bağlantı yaptığı, destek aradığı, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığının belirlendiği kaydedildi. Dava dosyasında yer alan Osman Kurum'la ilgili telefon kayıtlarında, terör örgütü PKK/KCK eylem ve faaliyetlerinden dolayı Gebze Kadın Cezaevi'nde bulunan Ayten Becet'in cezaevlerindeki açlık grevi eylemleri sırasında intihar etmesi sonrasında bu örgüt mensubunu sahiplendiği, haber alır almaz Gebze Cezaevi önüne gittiği, intihar olayıyla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalıştığının belirlendiği gerekçeli kararda aktarıldı. Kararda, intihar eden terör örgütü üyesinin "şehit" olarak adlandırılarak kahramanlaştırmaya çalıştığı belirtildi. Gerekçeli kararda, Kurum'un, PKK terör örgütü üyesi olmak, patlayıcı madde bulundurmak, yardım ve yataklık yapmak, sahte kimlik kullanmak suçlarından 2007 yılından itibaren tutuklu olan Zeynep Taşkir'i tahliye sonrası karşıladığının belirlendiği de vurgulanarak bu tespitin HDP Gebze İlçe Örgütü'ne ait sosyal medya hesabındaki paylaşım ve kendisinden ele geçirilen dijital materyal ve evrak içeriklerinden yapıldığı da kaydedildi.

PKK ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA CEZAEVİNDE BULUNAN EŞİNİ İŞARET ETTİKurum'un savunmasına da yer verilen gerekçeli kararda, 2015 yılı öncesine kadar HDP de siyaset yaptığını, dosyaya dahil edilmesinin nedeninin terör örgütü PKK üyeliği suçundan Gebze Cezaevinde bulunan eşi Meral Kurum'u ziyaret etmesinden kaynaklandığını belirtti. Eşinin 2013 yılından 15 Aralık 2019 yılına kadar Gebze Kadın Cezaevi'nde olduğunu belirten Osman Kurum'un "Ben eşimi ziyarete gittiğimde eşim kimi zaman maddi imkanları olmayan koğuş arkadaşları için para yatırmamı isterdi. Ben de insani anlamda yardımcı olmak için bu şekilde para yatırmışımdır. Ayrıca yine eşimin koğuş arkadaşlarından olup, ziyarete gelemeyen bazı tutuklu aileler de bana para göndererek görüşe giderken yakınlarına yatırmamı isterdi. Ben de insani anlamda yardımcı olmak için bu şekildeki istekleri kabul ederek gönderdikleri paraları yatırırdım" dediği ifade edildi.Terör örgütünün kanalını, ulusal bir kanal sandığını öne süren Kurum'un, "Eşimin cezaevinde olması ve cezaevlerinde açlık grevlerinin başlaması nedeniyle beni arayarak röportaj yapmak istediler, ben de kabul ettim" dediği kaydedildi.

Zeynep Taşkir isimli örgüt üyeliğinden yargılanan kişiyi karşılamasıyla ilgili de yine eşini işaret eden Osman Kurum'un, "Bu kişi eşimin koğuş arkadaşı olup tahliyesine az bir süre kala eşim benden, ailesinin gelemeyeceğini söyleyerek karşılamamı rica etti. Ben de karşıladım. Karşılama ile ilgili sosyal medyada paylaşılan resmi kimin çekip paylaştığını bilmiyorum. Aramada ele geçen toplama kararı olan 2 kitap eşime aittir. Eşimin daha önce cezaevinde birlikte kaldığı Güneş Tekin eşime hediye etmiştir. Ben toplatma kararı olduğunu da bilmiyordum" dediği vurgulandı.