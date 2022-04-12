Son dakika haber... Gebze'deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gebze'deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

12.04.2022 21:49
Son dakika haber... Gebze'deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart'ta yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart'ta yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart Çarşamba günü meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi G.T., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlı, emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Son dakika haber... Gebze'deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

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30 Mart, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gebze'deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gebze'deki silahla yaralama olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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