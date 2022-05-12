GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

12.05.2022 05:23

Adana'da bir gece kulübündeki konserin çıkışında Mehmet Yıldız (21), mekana birlikte geldiği arkadaşı M.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da bir gece kulübündeki konserin çıkışında Mehmet Yıldız (21), mekana birlikte geldiği arkadaşı M.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, iddiaya göre M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla konser için Osmaniye'den Adana'daki bir gece kulübüne geldi. Konser çıkışı Mehmet Yıldız ve M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında M.G., cebinden çıkarttığı bıçakla Yıldız'ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olayda kullandığı bıçağı kaldırımdaki çiçeklerin arasına atan M.G., kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlarca yakalanarak, polise teslim edildi. Hastanede ameliyata alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GECE KULÜBÜ ÇIKIŞI KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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