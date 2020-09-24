Gece kulübünde 2 erkeğin direk dansı şaşırttı - Son Dakika

ANKARA'da yasağa rağmen açılan gece kulübünde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 erkeğin 'direk dans' yapmaya çalışması görenleri şaşırttı.

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 15 Mart tarihinden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüpleri, belediye veya İl Özel İdaresi'ne başvurarak faaliyet konularını değiştirip ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ediyor. Ankara'da bir gece kulübünde çekilen görüntülerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralarına uymayan, aralarında kadınların da bulunduğu bazı kişilerin eğlendiği görüldü. Alkolün etkisiyle 2 erkeğin direk dansı yapmaya çalışması, birinin diğerini tırmanması için iteklemesi, görenleri şaşırttı.