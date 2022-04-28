Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

28.04.2022 14:23
Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.T. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikserinin çarptığı Elmas Baş (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Özyurt mahallesi Dr. Soner Aksoy caddesinde meydana geldi. Geri geri geldiği öğrenilen beton mikseri, alışveriş merkezinden çıkan Elmas Baş'ı Aracın altında kaldı. Vatandaşların uyarısı ile aracı durduran sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı Gediz Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Elmas Baş hayatını kaybetti.

Sürücü A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi Kütahya'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ile 4 ayrı aranması olan şahıs ele geçirildi YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ OLMAMAK İÇİN SAĞLIK EKİPLERİNE DİRENDİ

Kütahya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:31:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Gediz'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement