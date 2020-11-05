KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hırsızlık şüphesi 3 kadın, polis tarafından yakalandı.

Uluoymak Mahallesi 30. Sokak'ta devriye görevi yapan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde, kendilerini görünce tedirgin olan 3 kadından şüphelenip, takibe aldı. Polis tarafından takip edildiklerini fark eden şüpheliler F.T., G.A. ve M.U., daha önce çeşitli yerlerden çaldıkları altın bileklik, zincir ve çerçevesi Reşat kolyeyi yol kenarına atmak isterken suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.