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Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler - Son Dakika

Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler

22.02.2022 12:54

Son dakika gündem haberi: Irak'ın Erbil kentinde geleneksel çayhanelerin yanı sıra kahve ve restoran zincirlerinden farklı olarak, son yıllarda açılan otobüs, uçak ve bal peteği gibi sıra dışı tasarımlı alternatif kafeler gençlerin uğrak buluşma noktaları arasında yer alıyor.

Irak'ın Erbil kentinde geleneksel çayhanelerin yanı sıra kahve ve restoran zincirlerinden farklı olarak, son yıllarda açılan otobüs, uçak ve bal peteği gibi sıra dışı tasarımlı alternatif kafeler gençlerin uğrak buluşma noktaları arasında yer alıyor.

Erbil küçük bir şehir olmasına rağmen hızlı bir tur attığınızda, kentin, bir yanda lüks villalar ve araçların yer aldığı pahalı ve konforlu hayata, diğer yanda ise mülteci kampları, göçmenler ve dar gelirlilerin zorlu koşullarına ev sahipliği yaptığına şahitlik edebilirsiniz.

Kent sakinlerinin çay, kahve içmek veya yemek yemek için gittiği kafeler de kişilerin ekonomik durumuna göre değişkenlik gösteriyor.

Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler
Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler
Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler
Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler

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Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı Şehit Cumali Gür kabri başında anıldı Kuveyt, filosunu büyütme kapsamında Airbus'tan 31 uçak satın alacak Kuveyt, filosunu büyütme kapsamında Airbus'tan 31 uçak satın alacak

Mülteci, Erbil, Irak, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler - Son Dakika


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