Son dakika... Geleneksel ile moderni buluşturan Erbil'de gençlerin uğrak mekanı sıra dışı kafeler - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde geleneksel çayhanelerin yanı sıra kahve ve restoran zincirlerinden farklı olarak, son yıllarda açılan otobüs, uçak ve bal peteği gibi sıra dışı tasarımlı alternatif kafeler gençlerin uğrak buluşma noktaları arasında yer alıyor.

Erbil küçük bir şehir olmasına rağmen hızlı bir tur attığınızda, kentin, bir yanda lüks villalar ve araçların yer aldığı pahalı ve konforlu hayata, diğer yanda ise mülteci kampları, göçmenler ve dar gelirlilerin zorlu koşullarına ev sahipliği yaptığına şahitlik edebilirsiniz.

Kent sakinlerinin çay, kahve içmek veya yemek yemek için gittiği kafeler de kişilerin ekonomik durumuna göre değişkenlik gösteriyor.