Son dakika haber | Geleneksel Türk el sanatlarını sosyal medyadan dünyaya tanıtıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Geleneksel Türk el sanatlarını sosyal medyadan dünyaya tanıtıyor

25.11.2020 11:03
Son dakika haber | Geleneksel Türk el sanatlarını sosyal medyadan dünyaya tanıtıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Samsun'da yaşayan tezhip, minyatür ve ebru sanatçısı Cansu Cengiz Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, sanatının daha çok kişiye ulaşması için çalışmalarını atölyeye çevirdiği evinde sürdürüyor.

Samsun'da yaşayan tezhip, minyatür ve ebru sanatçısı Cansu Cengiz Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, sanatının daha çok kişiye ulaşması için çalışmalarını atölyeye çevirdiği evinde sürdürüyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip ve Minyatür Anasanat Dalı mezunu olan Şahin, 9 yıldır Samsun Atakum Halk Eğitim Merkezi'nde üniversite öğrencilerine minyatür ve ebru kursu veriyor.

Kovid-19 nedeni ile kurslara sosyal medya üzerinden devam eden Şahin, evde yaptığı eserlerini sosyal medya hesabından hem tanıtıyor hem de Almanya, Fransa, İran ve Katar gibi ülkelere gönderiyor.

Şahin, AA muhabirine, mezun olduktan sonra İstanbul'da, tezhip ve ebru üzerine çalışmalar yapan, alanında tanınmış sanatçılardan iki yıla yakın özel dersler aldığını söyledi.

Çalışmalarına Samsun'da devam ettiğini belirten Şahin, salgın nedeni ile evinin bir bölümünü atölyeye çevirdiğini anlattı.

"Minyatür ve ebru sanatı çok kutsal bir uğraş. Sabır, sevgi şefkat istiyor. Kendimi minyatür ya da ebru yaparken keşfediyorum, huzur buluyorum." diyen Şahin, evde yaptığı çalışmalarla hem geleneksel el sanatlarını dünyaya tanıttığını hem de satış yaptığını anlattı.

"Sosyal medya üzerinden kurs veriyorum. Ayrıca yaptığım eserleri İstanbul'daki bir firma aracılığı ile Almanya, Fransa, İran ve Katar gibi ülkelere gönderiyorum." bilgisini veren Şahin, minyatür ve ebru sanatının, nefis terbiyesinde ve sabrı öğretmede büyük katkısının olduğunu, bu sanatı yapan insanların düşüncelerini ve duygularını bir disiplin içinde tuttuklarını ifade etti.

"Günümüzde özellikle tarihi dönem filmleri bu sanata ilgiyi arttırdı"

Tarihi dönem filmlerinin minyatür ve ebru sanatına olan ilgiyi ve değeri arttırdığına işaret eden Cansu Cengiz Şahin, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk el sanatlarından olan minyatür ve ebruyu gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Yaşanan pandemi nedeniyle kurslar kapandı. Evimde sosyal medya üzerinden öğrencilerimle buluşuyorum. Hem kurs veriyorum hem de sanatımı yapıyorum. Tasavvuf müziği ya da ney dinleyerek sanatımla bütünleşiyorum. Günümüzde özellikle tarihi dönem filmleri bu sanata ilgiyi arttırdı. Birçok insan sanatın inceliklerini öğrenmek istiyor ya da yaptığım eserleri almak istiyor. İnsanların ilgisi beni mutlu ediyor. Kursiyerlere öğretirken en başta sevmelerini ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum."

Cengiz Şahin, Samsun, Medya, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Geleneksel Türk el sanatlarını sosyal medyadan dünyaya tanıtıyor - Son Dakika


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