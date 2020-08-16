Deseni, ilmek sayısı, renk, askı ve çözgü özellikleriyle 14. ve 15 yüzyılda Avrupa saraylarını süsleyen "Uşak halısı", kentte restore edilen tarihi konakta kadınların ellerinde tekrar hayat buluyor.

Osmanlı'nın son döneminde inşa edildiği bilinen "Çeşmeli Çift Konak", Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından restore edilmesinin ardından "Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi" olarak hizmete açıldı.

Tarihi konak içinde kurulan dokuma tezgahlarındaki yerlerini alan 8 kadın, bir döneme damgasını vurmuş, dünya çapında ün salmış Uşak halılarını dönemin özelliklerine uygun şekilde dokumaya başladı.

Geleneksel Uşak halısına uygun olarak metrekaresinde 89 bin 600 ilmek bulunan, desen ve model özelliklerine göre "madalyon", "kuşlu", "yıldızlı" gibi isimlerin verildiği halılar, özgün tasarımları bozulmadan hazırlanıyor.

Tarihi konakta halı dokuyan kadınları ziyaret eden ve burada kadınlarla birlikte ilmek atan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, kentin en önemli değerlerinden olan halının yeniden kadınlar için istihdam kapısı oluşturmasını amaçladıklarını söyledi.

Uşak halılarının halen Türkiye'nin yanında İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin saraylarında yerini koruduğuna dikkat çeken Kocabıyık, müzelerde de geleneksel halıları görmenin mümkün olduğuna işaret etti.

Uşak halısını geçmişteki ihtişamına kavuşturma gayreti içinde bulunduklarını bildiren Kocabıyık, "Şu anda çok memnunuz. Çünkü geleneksel olana uygun bir şekilde halı ve kilimlerimizi dokuyoruz. Halılar yüzde 100 yün. Gerçek kök boyalarından elde edilen renklerle boyanıyor." dedi.

Büyükelçiliklere katalog gönderildi

Uşak halısının kendine özgü desenlerinin olduğunu ve geçmiş dönemde ressamların bu halıları tablolarında dekor olarak kullandığını söyleyen Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uşak halısı gerçekten tarihi anlamda önemli. Bizim bunu yaşatmamız lazım. Yok olmasına müsaade etmememiz lazım. Birincil amacımız yaşatmak ama tabii ki satış da yapmamız gerekiyor. Bizim www.dokuyaneller.com diye internet sitemiz var. Vatandaşlarımız orayı ziyaret ettiklerinde desenleri görebilirler. Halıyı seçebilirler ve sipariş verebilirler. Uşak Valiliğinin bünyesinde bir kurum olduğu için burası son derece de güvenilir. Buradan iletişime geçilmesinin ardından sipariş alınıyor ve ne zaman teslim edileceğine dair gerekli bilgilendirmeler yapılıyor."

Halı ve kilimlerin fiyatlarının da uygun olduğunu ifade eden Kocabıyık, Uşak halılarının yer aldığı kataloğu birçok ülkenin büyükelçiliklerine gönderdiklerini belirtti.

Halı dokumayı annesinden ve ablasından öğrendiğini dile getiren 2 çocuk annesi Nuray Karakaş, "Aslında ilmek ilmek sanat yapıyoruz. Burada dokuduğumuz halılar ve kilimler bize tarihimizi gösteriyor. Burada biz de geleneklerimizi yaşatıyoruz. Atalarımızdan bize kalan mirası gelecek nesillere aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine imkan sağlayan Kocabıyık'a teşekkür eden Elmas Akkaya ise "Bu işi severek yapmak lazım. İçinden gelerek yapmak lazım. Biz bu halıların ilmiklerini tek tek atıyoruz. Bu sabır işi. Bu tarihi binada tarihi halıları dokuyoruz. Burada Osmanlı saray halıları başta olmak üzere birçok tarihi halıyı dokuyoruz. Burada zamanımızı çok iyi değerlendiriyoruz. Bir kadın için çok değerli. Her kadına bu işi tavsiye ediyorum. Kurslara gitsinler ve öğrensinler. Hem eşlerine ve çocuklarına destek olsunlar. Ben bu işi çok severek yapıyorum." dedi.

Desinatör olarak çalışan Ayşe Nurçin Barış da 20 çeşit halı deseninin olduğunu, tamamen özgün tasarımlarla müşterilerin renk isteğine göre halıların hazırlandığını, 4 metrekarelik bir halının yaklaşık 40 günde tamamlandığını söyledi.