Son dakika haber! Geleneksel ve çağdaş eserlerin yer alacağı "Temaşa" sergisi, 20 Kasım'da açılacak - Son Dakika

Türk asıllı Belçikalı ressam Karl Talip Kara tarafından kurulan Galeri Apollon ilk sergisi "Temaşa" ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Galeri'den yapılan açıklamaya göre, disiplinler arası karma sergi "Temaşa", 20 Kasım saat 18.00'da açılacak.

Birçok farklı ülkede sergilere imza atan ve dünya çapında tanınan sanatçı Kara, kurduğu Galeri Apollon ile geleneksel ve çağdaş sanatçıları her ay gerçekleşecek karma ve solo sergilerle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Galeri Apollon'un bir satış yerinden ziyade, farklı alanlarda çalışan sanatçıların birbirilerinin üretim süreçlerini besleyecekleri bir buluşma alanı olduğunu açıklayan Kara, aynı zamanda hazırlayacağı projelerle Türk sanatını ve sanatçılarını dünyada hak ettiği yere ulaştırmayı amaçlıyor.

Serginin küratörü, aynı zamanda galerinin sanat danışmanı Nurdan Yıldırım ise sergi hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Bir sanat nesnesine bakarken izleyiciyi, kendi imge dünyası yönlendirir. Gördüğü biçimleri bireysel ve toplumsal deneyimleri üzerinden yorumlar ve yeniden üretir. Bu karma sergi izleyiciyi, gündelik hayatta temaşa ettiğimiz şeylerle kurduğumuz ilişki üzerine düşünmeye davet ediyor."

Sergide Amine Sultan Tan, Ayşe Biçen, Ayşe Önel, Banu Altınay, Barış Köksal, Belma Bozkurt, Beste Gürel, Biçmen, Can Safa, Cansu Ayyıldız, Ceren Yıldız, Çağrı Gözkonan, Derya Şener Taman, Dilara Nur Kahraman, Emine Aydın, Emine Geçtan, Emine Gökçe Kavi, Füsun Dilli, Gamze Kırşavoğlu, Gaye Küçükkızılkaya, Gizem Peker, Gül Çetin, Gülcan Karadağ, Gülsen Gökçeli Giz, Güneş Alev, Hacer Topbaş Jamini, Hande Çınar, İnci Eyi, Karl Talip Kara, Necla Pamuk, Nesligül Hasdemir, Nesrin Ergün, Özge İzğiş, Tatiana Koparan, Tilbe Sungur, Tuğba Dimitriou ve Yeşim Türkeli'nin eserleri yer alıyor.

Sergi, 30 Kasım'a kadar Meşrutiyet Mahallesi Piyango Sokak 3B Şişli adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.