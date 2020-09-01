Son dakika haber... Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 10.11

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 29 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.11 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 39.3 milyar lira teklif geldi.

Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler yüzde 11.3'ten kademeli olarak geriliyor. TCMB Pazartesi günü de geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 10.15 basit faizle 10 milyar TL verdi. Ortalama basit faiz düşüşünü sürdürerek bugün de yüzde 10.11 oldu.