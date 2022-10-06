ÇANAKKALE - Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyü civarında saat 11.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 hektar ormanlık alan, 4 hektar ziraat alanı olmak üzere toplam 7 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Gelibolu'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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