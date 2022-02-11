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Son dakika haber... Gelibolu itfaiyesinden "1915 Çanakkale Köprüsü" personeline yangın eğitimi - Son Dakika

Son dakika haber... Gelibolu itfaiyesinden "1915 Çanakkale Köprüsü" personeline yangın eğitimi

11.02.2022 12:01
Son dakika haber... Gelibolu itfaiyesinden "1915 Çanakkale Köprüsü" personeline yangın eğitimi

Son dakika haber... Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi lntertoll Türkiye Bakım Departmanı" personeline yangın eğitimi verdi.

Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi lntertoll Türkiye Bakım Departmanı" personeline yangın eğitimi verdi.

İtfaiye ekipleri, köprü şantiyesinde çalışan çeşitli birimlerde görevli 48 personele yangın konusunda ortak bilinç oluşturmak, yangın sırasında kendilerini ve çalıştığı yer ile çevreyi korumak ve yangına doğru zamanda doğru müdahale etmeyi öğretme konularında eğitim verdi.

Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitmen personeli Mustafa Derdes tarafından verilen eğitimde, itfaiyecilerin giydiği kıyafetler tanıtıldı, yangın söndürme teknikleri ve yangın söndürme sırasında kendini koruma yöntemleri anlatıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gelibolu itfaiyesinden '1915 Çanakkale Köprüsü' personeline yangın eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gelibolu itfaiyesinden "1915 Çanakkale Köprüsü" personeline yangın eğitimi - Son Dakika
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