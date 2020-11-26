Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
Törenler, 2'nci Kolordu binasının önündeki Atatürk Anıtı'na, Gelibolu kaymakamlığına vekalet eden Eceabat Kaymakamı Hasan Ongun, Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın çelenk sunmasıyla başladı.
Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu. Tören belediye başkanı Özacar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.
Törene protokol üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşun 98. yılı - Son Dakika