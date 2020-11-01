Son dakika haber: Gelini darp eden damat gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Gelini darp eden damat gözaltına alındı

01.11.2020 21:55
Son dakika haber: Gelini darp eden damat gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haber... Hatay'da damat tarafından darp edilen gelinin şikayeti üzerine damat gözaltına alındı.

Hatay'da damat tarafından darp edilen gelinin şikayeti üzerine damat gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında damat H.H.İ.'nin, gelin F.Ş.'ye şiddette bulunmasının ardından, gelin damattan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ.'nin, İskenderun Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Tartışma fotoğraf çekimi yüzünden çıktı

Damat H.H.İ.'nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.'yi darp etti. Amatör kameralar tarafından kayda geçen görüntülerin ardından gelin damattan şikayetçi oldu. - HATAY

Son dakika haber: Gelini darp eden damat gözaltına alındı

Polis, Belen, Hatay, Damat, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Gelini darp eden damat gözaltına alındı - Son Dakika


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