Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

10.03.2022 16:35

Son dakika haberlerine göre YALOVA Tersanesi'nde gemiye çıktığı halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi Arif Can hayatını kaybetti.

YALOVA Tersanesi'nde gemiye çıktığı halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi Arif Can hayatını kaybetti. Olay anları kameraya yansıdı.

Olay 7 Mart günü sabah saatlerinde Yalova'daki tersanede meydana geldi. Arif Can (28) isimli işçi, gemiye tırmanmak için bindiği halat merdivenden denize düştü. Bunu gören diğer iş arkadaşı, can simidi atarak, Arif Can'ı kurtarmaya çalıştı. Durum, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Arif Can'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından çıkarıldı. 45 gündür Yalova'daki tersanede çalıştığı öğrenilen Arif Can'ın cansız bedeni, memleketi Sinop'a gönderildi. Arif Can, 8 martta toprağa verildi.

Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

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Yalova, Mart, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! GEMİYE ÇIKTIĞI HALAT MERDİVENDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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