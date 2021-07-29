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Son dakika haber! Genç annenin ölümünde cinayet iddiası - Son Dakika

Son dakika haber! Genç annenin ölümünde cinayet iddiası

29.07.2021 16:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Genç annenin ölümünde cinayet iddiası Şüpheli şekilde ölen Damla Aycan'ın ailesi: "İntihar değil, cinayet" Ölmeden önce sosyal medyada "Can cefaya dayanmaz" mesajını paylaşmış Damla Aycan'ın kocası hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilmiş Gaziantep'te şüpheli şekilde yaşamını yitiren 1...

Genç annenin ölümünde cinayet iddiası

Şüpheli şekilde ölen Damla Aycan'ın ailesi: "İntihar değil, cinayet"

Ölmeden önce sosyal medyada "Can cefaya dayanmaz" mesajını paylaşmış

Damla Aycan'ın kocası hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilmiş

GAZİANTEP - Gaziantep'te şüpheli şekilde yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Damla Aycan'ın ailesi, kızlarının intihar etmediğini, kocası Mehmet Aycan tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Aycan'ın ölmeden önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, Mehmet Aycan hakkında birkaç ay önce eşine şiddet uygulamasından dolayı uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Gaziantep'te dün kocası evdeyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Damla Aycan'ın ailesi kızlarının intihar etmediğini, kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar kan dondururken, Mehmet Aycan hakkında eşine şiddet uygulamasından dolayı birkaç ay önce uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararının ailelerin araya girmesinden dolayı Damla Aycan'ın tekrardan evine dönmesiyle kaldırıldığını belirten hala Handan Saso, Damla'nın evine dönerken kendilerine "Bu gidişimden sonra bu eve benim cenazem gelir" dediğini anlattı.

Birkaç dakika önce "Can cefaya dayanmaz" yazmış

Aycan'ın hayatını kaybetmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden "Can cefaya dayanmaz. Yaşattığınız zulümleri Allah size koymasın" paylaşımını yapması dikkat çekti. Ölümünden birkaç dakika önce Damla'nın kendisini aradığını aktaran abla Yağmur Kılıç da, kardeşinin kendisine "Bana bir şey olursa kaynanam, görümüm ve kocam sorumludur" dediğini söyledi. Kızının intihar etmediğini, kocası tarafından öldürüldüğünü ifade eden anne Selma Saso, yaşlı gözlerle kızının ölümünün aydınlatılmasını istediklerini vurguladı.

"Bu gidişimden sonra eve cenazem gelir" demiş

Yeğeninin kocasıyla bir yıl önce kaçarak evlendiğini anlatan hala Handan Saso, kaçmasına rağmen ailenin kabul ettiğini ve evlendiklerini belirtti. Yeğeninin bir yıldır sürekli şiddet gördüğünü paylaşan Saso, "Biz ayrılmasından taraftık ama hamile kaldı. Hamile kalınca çocuğu olacağı için evlilikleri sürdü. Ama sürekli kızı dövüyordu. Hamileyken bile doğumuna kadar bir ay kala kızı o kadar çok dövmüş ki erken doğumuna sebep oldu. Kaynanası da sürekli baskı yapıyordu. Bizimkiler sürekli gidip kocasıyla görüşüyordu. O adam bizimkilere 'Artık yapmayacağım' diyordu ama sonradan devam ediyordu. Doğum yaptıktan sonra yine şiddet gördü. Beni arayıp 'Hala ben artık dayanamıyorum' dedi. Geri bize geldi. Burada bizimle birkaç gün kaldı. O esnada eşi bize gelip yalvardı. Bir daha şiddet göstermeyeceğine dair söz verdi. Bize 'Vallahi billahi bir daha dövmeyeceğim' dedi. Bizde onun sözüne inandık. Yeğenim geri döndü evine ama giderken bize 'Bu gidişimden sonra bu eve benim cenazem gelir' dedi. Nitekim öyle oldu" ifadelerini kullandı.

"Dayağın nedeni ablasını sosyal medyadan silmesi"

Dün öğle saatlerinde Damla'nın ablasını arayarak şiddet gördüğünü anlattığını söyleyen Saso, artık herkesin bu adamın eşine şiddet uygulamasını sindirdiğini aktardı. Akşam saatlerinde ablasının Damla'yı aradığını söyleyen Saso, "Damla telefonda ablama 'Saat 11'den beridir beni dövüyor. Size söylüyorum. Siz bana sahip çıkmıyorsunuz. Ben artık dayanamıyorum. Bundan sonra başıma bir şey gelirse bundan annesi, eşim ile ablası sorumludur ' dedi. Ablamda niye böyle yaptıklarını sorunca Damla, 'Ablasını sosyal medya hesabımdan sildiğim için beni dövüyor' dedi. Telefonu kapattıktan bir 10 dakika sonra Damla'nın öldüğü haberini aldık. Ablam evine önüne gittiğinde kaynanasıyla tartışıyor. O sıra yukarıda evin penceresinde tüfeği ablamlara doğrultuyor" dedi.

"Bu olay başlı başına cinayettir"

Olay yerine giderek eve girdiğini sözlerine ekleyen Saso, "Eve girdiğimde oturan kocasına saldırdım. Kocası olaydan sonra o kadar rahattı ki soda içiyordu. Diğer oda da Damla'nın boylu boyunca uzanmış halini gördüm. Göğsünün altında büyük bir kurşun yarası vardı. Saçı da ıslaktı. Annesiyle oğlu kızı çok kötü dövmüşler. Aşırı şekilde dövmüşler. Dayak yerken ellerinde ölmüş. Bunlar bayıldı zannederek kızın saçını yıkamışlar. Onun ardından öldüğünden emin olunca sürükleyerek odaya getirmişler. Çünkü olay yerindeki halılar toplanmış vaziyetteydi. Tişörtü göğsünün üzerine çıkmıştı. Kendini vuran bir insanın tişörtü üste çıkmaz. Kendini vuran bir insan çok düzgün bir şekilde uzanmaz. Damla uzun bir tüfeği alıp profesyonel bir şekilde kendini öyle vuramaz. Bu olay başlı başına bir cinayettir. Kız intihar etti denilerek örtbas edilmesin. Bu olayın üzerine gidilsin. Yatakta Damla'nın cesedini gördüğümde vücudunun birçok yerinde darp izleri vardı. Ki olaydan önce darp gördüğüne dair fotoğrafları kuzenine göndermiş" diye konuştu.

"Kardeşimi intihar süsü vererek öldürdüler"

Dün öğle kendisini aradıklarını, Damla'nın eşinden şiddet gördüğünü söyleyen abla Yağmur Kılıç da annesinin bu durumu çok umursamadığını belirterek, "Ben anneme 'Artık yeter gidelim. Vicdanım kaldırmıyor. Can bu cefaya dayanmaz. Sürekli dayak dayak olmaz' dedim. Akşam 17.30'da Damla beni arayıp, 'Saat 11'den beridir beni dövüyor. Ablası onu aradıktan sonra beni dövmeye başladı. Her tarafım morluk içinde ağrıdan oturamıyorum' dedi. Kendisi telefonda 'Bana bir şey olursa kaynanam, görümüm ve kocam sorumludur' dedi. Ben kendisini gidip alacaktım kabul etmeyip reddetti. Benden sonra diğer ablamı arıyor. Ondan sonra ölüm haberini aldık. Benim kardeşim kendi kendine bir şey yapmadı. Kardeşimi dövdüler ondan sonra intihar süsü vererek öldürdüler. Kardeşimi öldürdüler. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Kardeşim hayat dolu bir insandı. Şen şakrak neşeli bir insandı" şeklinde konuştu.

"Kocası kızımı öldürmekle tehdit ediyordu"

Kızının kocası tarafından öldürüldüğünü savunan acılı anne Selma Saso, da, kızının döve döve öldürüldüğünü belirtti. Kızının kocasının annesi ve ablasının lafıyla kızına şiddet uyguladığını aktaran Saso, "Annesi, bacısı ve kendisi yaptı. Ben onların tutuklanmasını istiyorum. Ben yandım başka anneler yanmasın. Bu olay cezasız kalmasın. Kızım başını alıp bir yere gidemedi. Sürekli tehdit ediyordu. Onu öldürmekle tehdit ediyordu zaten. Daha önceden de uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Yine kapımıza geldi. Kızımı tehdit etti. Artık ne yapacağımızı şaşırmıştık. Bizim gücümüz kalmadı. Hamile kadını merdivenden aşağıya yuvarladı. Onu hastanelik ettiler. Kızım sakat kalacaktı. Kızım bana ağrıdan oturamadığını söylüyordu. Kızımı kocası Mehmet öldürdü" dedi.

Son dakika haber! Genç annenin ölümünde cinayet iddiası
Son dakika haber! Genç annenin ölümünde cinayet iddiası
Son dakika haber! Genç annenin ölümünde cinayet iddiası
Son dakika haber! Genç annenin ölümünde cinayet iddiası

Gaziantep, İntihar, Cinayet, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Genç annenin ölümünde cinayet iddiası - Son Dakika


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