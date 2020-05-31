Son dakika haber! Genç çalışan sabah işe gelen çalışanlar tarafından ölü bulundu - Son Dakika

- Genç çalışan sabah işe gelen çalışanlar tarafından ölü bulundu

Cesedin çevresinde boş içki şişeleri bulundu, soruşturma başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da bir restaurantta çalışan iki çocuk babası genç adam Eyüp Katmaz çalıştığı resturantta ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saat 12: 00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan restauranta gelen çalışanlar, Eyüp Katmaz'ın cesedini mutfak bölümünde yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaptığı kontrolde Katmaz'ın öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemini alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Katmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde çok sayıda boş içki şişesi bulunduğu belirtildi. Katmaz'ı eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuğu olduğu bildirildi.