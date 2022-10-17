Son dakika haber: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

Süratle tabelaya çarpan genç, kurtarılamadı

MUĞLA Muğla'da Bodrum-Milas karayolunda yaşanan trafik kazasında akaryakıt istasyonunun tabelasına motosikleti ile çarpan 21 yaşındaki Halil Mıstık, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı 04.08'de meydana geldi. Gece saatlerinde Bodrum'dan Milas'a giden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, dönüş yolunda Bodrum Havalimanı yakınında motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Mıstık'ın kullandığı motosiklet, sert bir şekilde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunu tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Milas'taki hastaneye kaldırılan Mıstık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mıstık'ın cenazesinin adli tıp kurumuna gönderilmesine gerek görülmedi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Genç denizci için Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Mıstık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yardımcısı Tayfun Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın da aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Halil Mıstık Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.