Son dakika haber: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

17.10.2022 16:17

Son dakika 3. sayfa haberi... Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi Süratle tabelaya çarpan genç, kurtarılamadıMilas karayolunda yaşanan trafik kazasında akaryakıt istasyonunun tabelasına motosikleti ile çarpan 21 yaşındaki Halil Mıstık, yaşamını yitirdi.

Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

Süratle tabelaya çarpan genç, kurtarılamadı

MUĞLA Muğla'da Bodrum-Milas karayolunda yaşanan trafik kazasında akaryakıt istasyonunun tabelasına motosikleti ile çarpan 21 yaşındaki Halil Mıstık, yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı 04.08'de meydana geldi. Gece saatlerinde Bodrum'dan Milas'a giden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, dönüş yolunda Bodrum Havalimanı yakınında motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Mıstık'ın kullandığı motosiklet, sert bir şekilde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunu tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Milas'taki hastaneye kaldırılan Mıstık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mıstık'ın cenazesinin adli tıp kurumuna gönderilmesine gerek görülmedi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Genç denizci için Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Mıstık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yardımcısı Tayfun Yılmaz, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın da aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Halil Mıstık Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti Muğla haber... Bodrum ve Datça açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla haber... Bodrum ve Datça açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla haberi! Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi Muğla haberi! Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ün cenazesi Bodrum'da toprağa verildi
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 20:49:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement