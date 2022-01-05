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Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

05.01.2022 15:21

Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Denizli'de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gün önce ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, ailesi ve polis ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gün önce ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, ailesi ve polis ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 5 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, 6. gününde Motosikletli Polis Timleri ile beraber Yiğit'i, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde aile ayakta durmakta güçlük çekti.

Geniş çaplı önlem alan ekipler Yiğit'in cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışmalar gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek fenalaşan aile yakınlarına müdahale ederken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Savcının incelemelerinin ardından Yiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

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Karşıyaka, Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de dehşet...Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu - Son Dakika
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