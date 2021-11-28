İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için Afyonkarahisar'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kentte ikindi vakti İmaret Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, kazada hayatını kaybeden Kaan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Afyonkarahisar Genç İHH Başkanı Muhammet Emin Zengin, yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden gençlere Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun." dedi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu 34 AFG 020 plakalı otomobil, dün Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde aynı yöne giden M.H'nin kullandığı 41 HZ 096 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı (25), Genç İHH personeli Muratcan Kaya (21), YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22) ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi (26), hayatını kaybetmişti.