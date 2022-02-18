İnşaat yüksek mühendisi Abdullah Tekin, 11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süredir tutulduğu yoğun bakımda bugün hayatını kaybetti.

Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesinin kurucu Başkanı ve AK Parti'den milletvekili aday adayı olan inşaat yüksek mühendisi Abdullah Tekin (43), hayatını kaybetti. Beyin kanaması şüphesi ile 11 Ocak günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iş adamı Abdullah Tekin, buradaki ilk müdahalenin ardından 2 gün sonra İstanbul Medipol Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ameliyat edilerek tedavisine devam edilen Abdullah Tekin uzun bir süredir uyutuluyordu. Evli ve 3 çocuk babası olan Tekin bugün hayatını kaybetti. - MANİSA