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Son dakika haber | Genç iş adamı hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Genç iş adamı hayatını kaybetti

18.02.2022 15:36
Son dakika haber | Genç iş adamı hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İnşaat yüksek mühendisi Abdullah Tekin, 11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süredir tutulduğu yoğun bakımda bugün hayatını kaybetti.

İnşaat yüksek mühendisi Abdullah Tekin, 11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süredir tutulduğu yoğun bakımda bugün hayatını kaybetti.

Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesinin kurucu Başkanı ve AK Parti'den milletvekili aday adayı olan inşaat yüksek mühendisi Abdullah Tekin (43), hayatını kaybetti. Beyin kanaması şüphesi ile 11 Ocak günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iş adamı Abdullah Tekin, buradaki ilk müdahalenin ardından 2 gün sonra İstanbul Medipol Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ameliyat edilerek tedavisine devam edilen Abdullah Tekin uzun bir süredir uyutuluyordu. Evli ve 3 çocuk babası olan Tekin bugün hayatını kaybetti. - MANİSA

Son dakika haber | Genç iş adamı hayatını kaybetti

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Abdullah Tekin, İş Adamı, İnşaat, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Genç iş adamı hayatını kaybetti - Son Dakika


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