Son dakika haber! Genç sporcular koronavirüse karşı özel kum torbalarıyla çalışıyor - Son Dakika

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, yeni tip koronavirüse karşı önlemler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bahçelievler'deki Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde antrenmanlarını gerçekleştiren Öncü Gençlik ve Spor Kulübünün tekvandocu ve karatecileri, "Koronavirüsü yeneceğiz" yazılı özel kum torbalarıyla antrenmanlarını yapıyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde antrenmanlarını gerçekleştiren sporcular, salona giriş ve çıkışlar sırasında da gerekli önlemleri alıyor.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kurt, koronavirüs kum torbalarının sembolik bir anlamı olduğunu belirterek, "Virüsle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için özel kum torbalarını kullanıyoruz. Bunları kulüplerimize hediye olarak göndereceğiz. Onları da tekrar spor salonlarına davet ediyoruz." dedi.

Türkiye genelinde 58 ilde ve 76 kulüple gençlere hizmet verdiklerini vurgulayan Kurt, "Gençlerimizi ahlaklı ve vücut zindeliğiyle geleceğe hazırlamak için 14 kulüpte branşımız var." ifadelerini kullandı.

Pandeminin hayatın her alanını olduğu gibi spor branşlarını da etkilediğini kaydeden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu nedenle bazı tedbirler aldık. 2021 yılını bisiklet yılı ilan ettik. Bisiklette doğal bir mesafe var. Gençlik ve Spor Bakanımız da ciddi destek oluyor. Mücadele sporlarında genelde gençlerimiz rakipleriyle çalışıyordu. Koronavirüs kum torbası üreterek ve her birini bir sporcumuza emanet ederek onları çalıştırıyoruz. Sosyal bir mesafe oluşmuş oluyor. Ciddi verim aldık. Ailelerimiz de çocuklarını gönderme konusunda rahatladı. Önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonalarına çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlayacağız."

Pandemiden dolayı gençlerin spora uzun süre ara vermek zorunda kaldığına dikkati çeken Kurt, "Yeniden başlıyoruz. Zinde bir vücut, güçlü bağışıklık sistemi ve spor yapmak koronavirüsle mücadelede ciddi tedbirdir. Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini unutmadan sporcularımız sporlarını yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün yönetim kurulu üyesi Hüseyin Akdemir ise gençleri pandemi sürecinde kurallara uygun şekilde çalıştırdıklarını vurgulayarak, "Sporcular salona girerken kayıtları alınıyor, ateş ölçümleri yapılıyor. Dezenfekte sürecinden sonra sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Sporcular da memnun

Kulübün bünyesinde faaliyet gösteren sporcular da alınan tedbirlerle yeniden çalışmalara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Milli tekvandocu Eylül Sezgin, pandeminin kendileri için de zorlu geçtiğinin altını çizerek, "Dünya Şampiyonası vardı. İptal olmasından dolayı antrenmanlarımıza da ara verdik. Şimdi antrenmanlara korunaklı şekilde; sosyal mesafeye uyarak, kum torbalarıyla, rakip olmadan devam ediyoruz. Sosyal mesafe ve hijyene uyarak 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sağlıklı bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Eylül, ailesinin de alınan kurallara güvenerek güvenli bir şekilde kendisini spora gönderdiğini aktardı.

Karateci Ömer Ali Yanaz da üç temel kurala uyarak antrenman yaptıklarını belirterek, "Bize özel kum torbası temin ettiği için Öncü Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Önümüzde Avrupa seçmesi var, bu imkanlarla maçlarımıza daha iyi hazırlanıyoruz. Daha önce evde çalışıyorduk ama salondaki kadar etkili olmadı. Kulübümüz sayesinde toparladık ve şimdi daha iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.