Son dakika haber! Genç sporcular koronavirüse karşı özel kum torbalarıyla çalışıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Genç sporcular koronavirüse karşı özel kum torbalarıyla çalışıyor

17.10.2020 15:59
Son dakika haber! Genç sporcular koronavirüse karşı özel kum torbalarıyla çalışıyor, System.String[]

Son dakika habere göre Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, yeni tip koronavirüse karşı önlemler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, yeni tip koronavirüse karşı önlemler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Bahçelievler'deki Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde antrenmanlarını gerçekleştiren Öncü Gençlik ve Spor Kulübünün tekvandocu ve karatecileri, "Koronavirüsü yeneceğiz" yazılı özel kum torbalarıyla antrenmanlarını yapıyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde antrenmanlarını gerçekleştiren sporcular, salona giriş ve çıkışlar sırasında da gerekli önlemleri alıyor.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kurt, koronavirüs kum torbalarının sembolik bir anlamı olduğunu belirterek, "Virüsle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için özel kum torbalarını kullanıyoruz. Bunları kulüplerimize hediye olarak göndereceğiz. Onları da tekrar spor salonlarına davet ediyoruz." dedi.

Türkiye genelinde 58 ilde ve 76 kulüple gençlere hizmet verdiklerini vurgulayan Kurt, "Gençlerimizi ahlaklı ve vücut zindeliğiyle geleceğe hazırlamak için 14 kulüpte branşımız var." ifadelerini kullandı.

Pandeminin hayatın her alanını olduğu gibi spor branşlarını da etkilediğini kaydeden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu nedenle bazı tedbirler aldık. 2021 yılını bisiklet yılı ilan ettik. Bisiklette doğal bir mesafe var. Gençlik ve Spor Bakanımız da ciddi destek oluyor. Mücadele sporlarında genelde gençlerimiz rakipleriyle çalışıyordu. Koronavirüs kum torbası üreterek ve her birini bir sporcumuza emanet ederek onları çalıştırıyoruz. Sosyal bir mesafe oluşmuş oluyor. Ciddi verim aldık. Ailelerimiz de çocuklarını gönderme konusunda rahatladı. Önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonalarına çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlayacağız."

Pandemiden dolayı gençlerin spora uzun süre ara vermek zorunda kaldığına dikkati çeken Kurt, "Yeniden başlıyoruz. Zinde bir vücut, güçlü bağışıklık sistemi ve spor yapmak koronavirüsle mücadelede ciddi tedbirdir. Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini unutmadan sporcularımız sporlarını yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün yönetim kurulu üyesi Hüseyin Akdemir ise gençleri pandemi sürecinde kurallara uygun şekilde çalıştırdıklarını vurgulayarak, "Sporcular salona girerken kayıtları alınıyor, ateş ölçümleri yapılıyor. Dezenfekte sürecinden sonra sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Sporcular da memnun

Kulübün bünyesinde faaliyet gösteren sporcular da alınan tedbirlerle yeniden çalışmalara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Milli tekvandocu Eylül Sezgin, pandeminin kendileri için de zorlu geçtiğinin altını çizerek, "Dünya Şampiyonası vardı. İptal olmasından dolayı antrenmanlarımıza da ara verdik. Şimdi antrenmanlara korunaklı şekilde; sosyal mesafeye uyarak, kum torbalarıyla, rakip olmadan devam ediyoruz. Sosyal mesafe ve hijyene uyarak 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sağlıklı bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Eylül, ailesinin de alınan kurallara güvenerek güvenli bir şekilde kendisini spora gönderdiğini aktardı.

Karateci Ömer Ali Yanaz da üç temel kurala uyarak antrenman yaptıklarını belirterek, "Bize özel kum torbası temin ettiği için Öncü Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Önümüzde Avrupa seçmesi var, bu imkanlarla maçlarımıza daha iyi hazırlanıyoruz. Daha önce evde çalışıyorduk ama salondaki kadar etkili olmadı. Kulübümüz sayesinde toparladık ve şimdi daha iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler, Koronavirüs, Ali Şükrü, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Genç sporcular koronavirüse karşı özel kum torbalarıyla çalışıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada
Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi         
16:07
Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti Çaykur Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 5-3 mağlup etti         
15:30
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı         
13:19
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı         
10:49
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 16:13:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Genç sporcular koronavirüse karşı özel kum torbalarıyla çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei