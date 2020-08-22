Son dakika haber... Gençleştirme sahasında orman yangını çıktı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde gençleştirme sahasında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan çalışma ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Madra Dağları'nda Hüseyin Beşeler Mevkisinde bilinmeyen bir nedenle gençleştirme sahasında orman yangını çıktı Genç orman sahasında başlayan yangın bölgede sert esen poyraz nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli bir helikopter, 9 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

Havdan ve kardan yapılan müdahalelerle alevler yakındaki çam ormanına sırt bölgesinde kontrol altına alındı. Yangın ilk belirlemelere göre 3 dönümlük bir alanda zarara neden oldu.

(İHA)