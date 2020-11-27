Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakan yardımcıları Aksu ve Baydaş Karabük'te - Son Dakika

Karabük Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısına katılmak için kente gelen Gençlik ve Spor Bakan yardımcıları Sinan Aksu ve İhsan Selim Baydaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamada, Aksu ve Baydaş'ın KBÜ Demir ve Çelik Kampüsünde bulunan Nostaljik Açık Hava Araç Müzesini ve Kamil Güleç Kütüphanesini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bakan yardımcılarının KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'dan üniversite hakkında bilgiler aldığı, kampüs alanında inşaatı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasında incelemelerde bulunduği ifade edildi.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Coşkun Güven'in de eşlik ettiği Bakan yardımcıları Aksu ve Baydaş, son olarak KYK'ya ait yurtları ziyaret etti.